Такси в аэропорту: «Нас пытаются превратить в мошенников и рвачей»

На услуги такси с марта отменены максимальные тарифы. Таксисты признают, что нередко полиция разрешает споры о плате за услуги такси, которые везут клиентов из аэропорта «Рига». Ситуацию критикуют не только клиенты, но и министр и Совет по конкуренции.

Таксисты, работающие на территории аэропорта, подчеркивают, что работают честно и требуют адекватную плату, а проблему раздули политики и бюрократы.

«На терминале аэропорта продаются за 7 евро бутерброды, которые в другом месте стоят 80 центов, и это не портит имидж Риги,

а вот если 7 евро стоит посадка в такси, то это трагедия», - иронизирует таксист Ивар, не назвавший своей фамилии. «Нас пытаются превратить в мошенников и рвачей, но цены указаны на дверях. Это рынок и частный бизнес, за который платятся основательные пошлины, а не какой-то рекламный стенд Министерства иностранных дел», - продолжает таксист.

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Он перечисляет, что за свою автомашину платит страховки KASKO и ОСТА, которая для такси установлена в пять раз дороже, чем на обычные машины. Также таксист должен платить социальный налог в размере 130 евро, два раза в год проходить техосмотр и покупать горючее.

«У меня сравнительно дорогой Audi. Я свободно говорю по-русски и по-английски, немного по-немецки.

Я считаю, что могу требовать с клиента больше, а тот, кто хочет более дешевую услугу, имеет выбор.

Есть второй ряд такси, и в нашем ряду тоже есть более дешевые предложения», - продолжает таксист.

«Мне нечего стыдиться или прятаться. Видите, на дверях есть цены. До центра Риги примерно 10 км, поездка длится около 20 минут. Каждый может рассчитать, что она стоит примерно 25 евро. Те, кто выбирает мою услугу, о цене не спорят. 25 евро - не те деньги, о которых спорят», - сказал DB таксист Андрис. Примерно через 20 минут он принял клиента, и журналисты слышали, как он назвал примерную цену поездки.