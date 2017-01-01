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Составлен рейтинг латвийских школ в 2017/2018 учебном году

LETA
иллюстративное фото | Фото: Evija Trifanova / LETA

Составляемый Фондом Атиса Кронвалдса рейтинг больших школ в этом году тоже существенно не изменился - в нем по-прежнему лидируют государственные гимназии.

Учебные заведения в рейтинге поделены по числу учащихся на большие (с числом учащихся больше 100) и маленькие (меньше 100).

Рейтинг латвийских школ в 2017/2018 учебном году составлен на основании результатов учащихся на государственных и открытых олимпиадах по учебным предметам и в конкурсах научно-исследовательских работ.

Лидером среди больших школ неизменно остается 1-я Рижская государственная гимназия. Второе место занимает Даугавпилсская русская средняя школа-лицей, третье - 2-я Рижская государственная гимназия, четвертое - Агенскалнская государственная гимназия, пятое - Даугавпилсская государственная гимназия. В десятку лучших школ вошли восемь гимназий и два лицея.

В рейтинг включены 89 учебных заведений: 55 средних школ, 32 гимназии и два лицея.

Среди маленьких школ первое место в рейтинге вновь заняла Средняя школа инженерных наук РТУ. Далее следуют Хоровая школа рижского Домского собора, Земгальская средняя школа, Даугавпилсская основная школа Согласия и Бабитская средняя школа.

В рейтинг маленьких школ включены 137 учебных заведений.

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