Среда, 4 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО КРИМИНАЛ И ЧП ЗА РУБЕЖОМ КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА СЕКТЫ

В четверг будет облачно, местами возможна гроза

LETA
  • Фото
  • Фото
Фото: BNS foto/LETA

В четверг в Латвии будет переменная облачность, днем местами, в основном в северо-восточных регионах, кратковременные дожди, вероятна гроза, прогнозируют синоптики.

Ночью при слабом западном ветре во многих местах возможен туман, температура воздуха - от +9 до +14 градусов.

Днем западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 8-13 м/сек., температура воздуха повысится до +17..+22 градусов.

В Риге в четверг ожидается небольшая переменная облачность, без осадков. Ночью - слабый ветер, температура воздуха понизится до +11..+13 градусов, днем скорость северо-западного ветра в порывах будет достигать 12 м/сек., воздух прогреется до +19 градусов.

0 Комментарии