В Латвии вспомнили 4 июля 1941 года, когда была сожжена Большая хоральная синагога

Холокост - это предупреждение истории о том, каковы могут быть последствия нетерпимости, разжигания розни и расизма, заявила на мероприятии памяти жертв геноцида евреев спикер Сейма Инара Мурниеце.

В минуте молчания и возложении цветов к мемориалу жертвам геноцида евреев приняли участие примерно 500 человек, в том числе президент Латвии Раймонд Вейонис, премьер-министр Марис Кучинскис, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, вице-мэр Риги Андрис Америкс, иностранные послы, представители еврейской общины.

Мурниеце напомнила присутствующим о событиях 4 июля 1941 года, когда была сожжена Большая хоральная синагога со всеми находящимися там людьми.

«Тысячи жизней были прерваны из-за одной только национальной принадлежности, это был ад на земле», - сказала спикер.

По словам Мурниеце, эти события не имеют ни срока давности, ни оправдания, а увековечение памяти жертв и изучение холокоста являются моральным и политическим долгом Латвии и всего мира.

«Холокост является предупреждением истории о том, что может произойти, если на государственном уровне разжигаются нетерпимость, агрессия, ненависть и расизм», - заявила спикер.

Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что и в наши дни «призраки 20-го века» никуда не исчезли - конфликты и военные действия происходят во многих регионах.

«В обществе находится почва для ксенофобии и вражды. Надежду внушает память о жутких событиях прошлого», - заявил глава государства.