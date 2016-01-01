Здравоохранение по-латвийски: за год минус 188 медсестер и 81 врач

В прошлом году в Латвии было на 188 практикующих медсестер меньше, чем в позапрошлом, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний.

В 2017 году в Латвии практиковали 8447 медсестер или 43,7 на 10 тысяч жителей, в 2016 году - 8635 или 44,3 медсестры на 10 тысяч жителей.

Средний показатель в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - 90 медсестер на 10 тысяч человек. По этому показателю Латвия занимает одно из последних мест.

Динамика численности медперсонала в прошлом году была все еще отрицательной - наблюдается сокращение числа не только медсестер, но и врачей (на 81), зубных врачей (на 31) и акушерок (на 4).

Совсем немного увеличилось число помощников врачей - с 2211 в 2016 году до 2216 в 2017.

Число врачей за год уменьшилось почти по всем специальностям.