Уже с завтрашнего дня вступают в силу новые штрафы для водителей

C четверга, 5 июля, вступают в силу поправки к Кодексу административных нарушений ужесточающие ряд наказаний для находящихся за рулем.

Полиция сообщает, что использование мобильного телефона - это бич наших водителей. За 6 месяцев было составлено 1744 протокола. Теперь знайте, что завтрашнего дня использование мобильного телефона, планшета или ноутбука за рулем автомобиля обойдется в сумму штрафа от 25 до 100 евро. Это не относится к системе Hands-free.

За непристегнутый ремень безопасности или передвижение без защитного шлема, а также за перевоз непристегнутого пассажира или пассажира без шлема, планируется предупреждение или денежный штраф водителю от 30 до 70 евро. На данный момент за такое нарушение высказывается предупреждение или выписывается штраф 30 евро.

За несоблюдение безопасной дистанции или интервала могут сделать предупреждение или наложить штраф водителю от 25 до 140 евро вместо нынешних 15 евро.

За поворот без соответствующего сигнала водителю транспортного средства (не являющегося велосипедом или мопедом) будут делать предупреждение или выписывать штраф от 15 до 30 евро. На данный момент штраф составляет 15 евро.

Также принят ряд поправок об агрессивном вождении – необоснованном резком торможении, езде на одном колесе для мототранспортных средств и создании заноса (дрифта). За такие нарушения грозит штраф от 70 до 280 евро.

Новые штрафы распространяются не только на дороги, но и на другие места, в которых возможно движение – стоянки, площадки, дворы. Теперь такие маневры разрешены только в рамках особых мероприятий.