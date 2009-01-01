Онкопациентам предлагают специализированные программы оплаченные государством

Эти программы специализируются по группам диагнозов заболеваний.

Главная цель психосоциальной реабилитации - помочь укрепить у онкопациентов и их близких понимание того, что жизнь после рака продолжается, пояснила Берке.

С 2018 года психосоциальная реабилитация людей, перенесших онкологические заболевания, оплачивается государством.

В этом году в рамках реабилитационной программы «Источник силы» помощь получили почти 100 человек, а с 2009 года, когда «Дзивибас кокс» начало реализацию этой программы, - свыше 1000 человек.

Подать заявку на участие в одной из предлагаемых программ можно, заполнив анкету на сайте «www.dzivibaskoks.lv».