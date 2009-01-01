Онкопациентам предлагают специализированные программы оплаченные государством

В Латвии онкологическим пациентам предлагаются специализированные программы психосоциальной реабилитации, сообщила агентству ЛЕТА председатель правления общества поддержки онкопациентов «Дзивибас кокс» Гунита Берке.
Эти программы специализируются по группам диагнозов заболеваний.
Главная цель психосоциальной реабилитации - помочь укрепить у онкопациентов и их близких понимание того, что жизнь после рака продолжается, пояснила Берке.
С 2018 года психосоциальная реабилитация людей, перенесших онкологические заболевания, оплачивается государством.
В этом году в рамках реабилитационной программы «Источник силы» помощь получили почти 100 человек, а с 2009 года, когда «Дзивибас кокс» начало реализацию этой программы, - свыше 1000 человек.
Подать заявку на участие в одной из предлагаемых программ можно, заполнив анкету на сайте «www.dzivibaskoks.lv».