Вейонис: сегодняшняя надежда - те, кто помнит страшные события прошлого

Сегодняшняя надежда - те, кто помнит страшные события прошлого, подчеркнул президент Латвии Раймонд Вейонис на мероприятии памяти жертв геноцида евреев у мемориала на ул. Гоголя в Риге.

Как сообщили агентству ЛЕТА в президентской канцелярии, Вейонис сказал, что никаким числом невозможно выразить потери Латвии в результате уничтожения большей части еврейской общины во время Второй мировой войны. 20-й век в истории Латвии оставил несколько глубоких шрамов, и один из них - 4 июля, дата, когда в 1941 году в сожженной синагоге погибли первые жертвы.

«Сегодня Латвия склоняет голову перед жертвами холокоста. Мы оглядываемся в болезненное прошлое, чтобы запомнить его, создавая наше общее будущее», - сказал президент.

«И в наши дни «призраки 20-го века» никуда не исчезли - конфликты и военные действия происходят во многих регионах. В обществе находится почва для ксенофобии и вражды. Надежду внушает память о жутких событиях прошлого», - сказал Вейонис.

4 июля в Латвии отмечается День памяти жертв геноцида еврейского народа. В этот день в 1941 году по приказу нацистов были сожжены все рижские синагоги, некоторые - вместе с находившимися в них людьми.

В годы нацисткой оккупации в 1941-1954 гг. в Латвии было убито более 70 тысяч местных евреев и около 20 тысяч евреев, свезенных сюда из других стран Европы.