Таксисты установили «потолок» цен на поездки из аэропорта

На внеочередном заседании Латвийского профсоюза таксистов было решено, что начиная с июля по маршрутам аэропорт «Рига» - Центр и аэропорт - Юрмала (Майори) плата за проезд не должна превышать 25 евро, а из аэропорта в другие районы столицы - не более 30 евро, собщил председатель правления профсоюза Геннадий Аксенов.

Профсоюз также готов сотрудничать с правительственной рабочей группой.

Напомним, что ранее сообщалось, что на поездки на такси из аэропорта «Рига», Рижского железнодорожного вокзала и Рижского пассажирского морского порта могут быть установлены фиксированные цены или их потолки.

Премьер-министр Марис Кучинскис после совещания коалиционных партий сообщил, что рабочая группа в течение двух недель должна подготовить конкретные предложения по разрешению ситуации. В состав рабочей группы войдут представители министерств сообщения, юстиции, экономики и внутренних дел.

Подготовленные Минсообщения предложения необходимо рассмотреть с юридической точки зрения и с точки зрения конкуренции, пояснил он.

Как сказал агентству ЛЕТА парламентский секретарь Минсообщения Эдгар Таварс, необходимо законом делегировать правительству право устанавливать максимальный тариф на таксомоторные услуги в определенных местах, количество которых еще будет уточняться, а пока речь идет об аэропорте, Рижском пассажирском морском и железнодорожном вокзалах.