Крепость, шмаковка, банкеты: чем Даугавпилс удивляет туристов?

О втором по величине городе Латвии теперь частенько говорят и как о самом русском городе Евросоюза, отличном от других сплавом множества национальных культур. Скорее всего, вы здесь и сами бывали: ведь в последние пять лет - с открытием в Даугавпилсской крепости Центр Марка Ротко - и город, и крепость туристам стали интересны вдвойне. Прежде Д-пилс славился развитой промышленностью, но давно и решительно взял курс на туризм. Мы приехали посмотреть, что из этого вышло.