«Если перестанем писать, что в Латвии все плохо, уехавшие вернутся на родину»

Как остановить эмиграцию, и превратить Латвию в страну, откуда не только не уезжают жители, но и возвращаются уехавшие? Что для этого нужно? Эти темы обсуждались на фестивале LAMPA в Цесисе на прошлой неделе. Гинтс Рекенс - молодой специалист, который почти 5 лет жил в Лондоне, учился, потом работал, но вернулся в Латвию чуть менее 2 лет назад. Сейчас он живет в Лиепае и работает в Лиепайском бизнес-инкубаторе.

«Приехав в Ригу, я сразу стал работать в Латвийском агентстве инвестиций и развития в отделе стимулирования экспорта. - рассказывает он. - Потом вернулся в Лиепаю на родину и стал работать в Лиепайском бизнес-инкубаторе. Когда я только ехал в Англию учиться, тогда уже знал, что вернусь и честно говоря, не понимал, почему кто-то не хочет возвращаться. Сейчас я могу сравнить, как ситуация обстоит там и как тут, и развеять миф о том, что в Латвии ничего нет».

Гинтс Рекенс говорит, что в Лондоне он испытал все прелести жизни в крупном городе. А потом в Риге оказался где-то посредине между жизнью в мегаполисе и в маленьком городе. «Потом вернулся в тихую Лиепаю. Конечно, в Риге жизнь более динамичная, чем в Лиепае, однако с Лондоном не сравнить. Но в итоге я выбрал Лиепаю, потому что мне не хватало тишины. Сейчас я могу вечером выйти в город и оказаться там в одиночестве. Что я понял, вернувшись в Латвию, так это то, что молодым людям легко попасть на госслужбу, в отличие от других стран мира».

Оригинал материала

По словам Рекенса, бороться за возвращение уехавших должно не только государство с помощью каких-то особых программ. Это - задача всего общества. «Надо показать, что все у нас в порядке. Что мы прекрасно живем в Латвии, работаем и растим своих детей, - говорит он. - Я знаю, что говорю. Потому что многие латвийцы за границей постоянно читают новости на порталах и там - сплошной негатив. Естественно, начитавшись таких новостей, у них не возникает желания вернуться в Латвию. Поэтому надо создавать позитивный имидж страны и начать с себя - рассказывать своим знакомым и друзьям, которые уехали, о том, что в Латвии все хорошо. Надо фокусироваться на том, что в Латвии хорошо, а не на том, что плохо».