Скотланд-Ярд: двое пострадавших под Солсбери были отравлены «Новичком»

Глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нил Базу заявил, что двое человек, получивших отравление в британском городе Эймсбери, расположенном неподалеку от Солсбери, были отравлены ядом «Новичок», как бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«После изучения образцов я могу подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию того же нервно-паралитического вещества «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль», - сказал Базу. Полицейский отметил, что оба пострадавших - британские подданные и «продолжают находиться в критическом состоянии».

По словам представителя Скотланд-Ярда, первой была госпитализирована 44-летняя женщина.

Скорую помощь в Эймсбери вызвали 30 июня около 10:15. Женщину, находившуюся без сознания, доставили в больницу. В тот же день, около 15:30, по тому же адресу вновь вызвали скорую - для 45-летнего мужчины. Он также был доставлен в больницу.

В сообщении говорится, что первоначально выдвигалась версия, согласно которой оба получили отравление после употребления наркотиков «из потенциально зараженной партии». Однако 2 июля из-за симптомов, которые проявлялись у потерпевших, образцы анализов были направлены в лабораторию Портон-Дауна. СМИ ранее писали, что пострадали 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес.

Шеф контртеррористического подразделения столичной полиции, возглавившего расследование инцидента, не стал утверждать, что отравляющее вещество - из той же партии, которая, по данным британской стороны, была использована в марте для отравления 66-летнего Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии, однако не исключил связи между этими инцидентами.

«Понимаю, что будет множество спекуляций по поводу того, связан ли этот инцидент с мартовскими событиями в Солсбери. Я добавил бы, что комплексное расследование покушений на убийство Юлии и Сергея Скрипалей продолжается, и следователи продолжают сортировать информацию и оценивать все имеющиеся в их распоряжении свидетельства. Они делают все возможное, чтобы установить ответственных за то, что продолжает оставаться безрассудным и варварским уголовным преступлением», - добавил Базу (цитата по ТАСС).

Представитель Скотланд-Ярда также сообщил об отсутствии свидетельств того, что пострадавшие в Эймсбери люди были специально выбраны в качестве цели. «У нас нет никаких разведывательных данных или свидетельств того, что они в какой-то мере были целью. Нет ничего в их прошлом, что могло как-то позволить предположить это», - сказал Базу.

Полицейский отметил, что

на данный момент нет информации о том, что пострадавшие в Эймсбери посещали какое-либо из тех мест, где в день отравления побывали Скрипали в Солсбери,

которые до сих пор оцеплены полицией. «Нет никаких доказательств, что [пострадавшие] мужчина или женщина недавно посещали какие-либо из мест, где происходило обеззараживание после покушений на убийство Сергея и Юлии Скрипалей», - сказал он.

По словам представителя Скотланд-Ярда, речь идет о масштабном расследовании - около 100 следователей из контртеррористической полицейской сети сейчас изучают обстоятельства дела вместе с коллегами из полиции графства Уилтшир.

Угрозы для населения нет

Между тем медики заверили население, что вероятность заражения в Эймсбери невелика. «Я хочу заверить общественность, что угроза для широкой публики остается низкой», - заявила главный государственный врач Великобритании профессор Салли Дейвис, слова которой приводит ТАСС.

Однако Дейвис рекомендовала всем, кто с вечера 29 июня до вечера 30 июня могли оказаться в тех местах городка, которые в настоящий момент оцеплены полицией, постирать свою одежду и продезинфицировать личные вещи.

В связи с инцидентом 5 июля будет организовано заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, которое возглавит глава МВД Великобритании Саджид Джавид.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Лондон обвинил в инциденте Москву, указав, что яд производили в России. Российская сторона опровергла обвинения.





