«Эти невежды ничего не рубят, а я хочу заработать», или О неадекватных ценах в «секондах»

13 июня в социальной сети Facebook парень по имени Каспар возмутился неадекватными ценами в секонд-хендах, поделившись фотографией б/у шорт за 12,52 евро против новеньких за 10,50 евро. Он задался вопросом, зачем покупать поношенные вещи, если новые дешевле, поставив под сомнение необходимость «сешек» как таковых. Его постом поделились почти 1000 человек, а более 200 оставили комментарии.

Один из комментариев гласил: «Поздравляю с открытием, Каспар! Без сарказма. Нас доят по принципу: «Эти невежды ничего не рубят, а я хочу заработать»».

Девушка - фанат шопинга в секонд-хендах экспертно отметила, что конкретно в RDA она никогда не ходит, потому что там «больные цены» и нет ничего интересного. По ее мнению, хорошим был Econom class, который уже обанкротился. Она посоветовала «прочесывать» расположенные в микрорайонах магазины Humana, мол, там дешевле, чем в центре и в последний день все стоит по 30-50 центов.

Портал TVNET в свою очередь связался с Центром защиты прав потребителей (ЦЗПП) и попросил комментарий о конкретной ситуации.

«Ознакомившись конкретно с присланным вами случаем, можем прокомментировать, что в нем нет нарушения со стороны магазина», - ответила представитель ЦЗПП Эвия Лене.

ЦЗПП отмечают, что каждый торговец может определять цену на свои товары, к тому же на фото шорты разных марок, и эти цены не сопоставимы.

ЦЗПП такие магазины не регистрирует и, насколько им известно, никто этого не делает, и основания для этого тоже нет.

«До сих пор ЦЗПП не проверял цены в подобных магазинах, так как в этой сфере и жалоб не поступало», - сказала эксперт.

«ЦЗПП призывает внимательно оценивать стоимость б/у одежды и ознакомиться с предложением в других магазинах, чтобы выбрать лучшее для себя», - такой совет дала Эвия Лене.

Пару лет назад TVNET писал, что секонд-хенды в Риге невероятно популярны. Тогда руководитель Otrā elpa на Базаре Берга Маия Веиса сказала, что «вероятно самая популярная причина - это цена, можно дешево закупиться и найти то, чего в простых магазинах нет. Например, что-то, что вышло из моды».

«Похоже, такие магазины не потеряют своей популярности. Даже скорее наоборот - особенно в контексте заботы об окружающей среде и уменьшения мусора», - тогда прогнозировала Веиса.