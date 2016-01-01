Горячая вода по 16 евро за кубометр: обслуживающая компания уверяет, что все законно

Предприятие «Smiltenes NKUP» требует с жителей очень высокую плату за поставленную горячую воду. С февраля этого года для жителей многоквартирных домов кубометр горячей воды подорожал в три раза, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на «Latvijas Avīze».

До февраля жители платили неполные 6 евро за кубометр, теперь же стоимость воды отличается - один месяц она может составлять 10 евро, а другой - 16, и это не считая налога на добавленную стоимость.

«Smiltenes NKUP», оказывающая услугу, поясняет: «В Смилтене нет тарифов на горячую воду, есть лишь цена за кубометр, и ее не устанавливают ни Комиссия по регулированию общественных услуг, ни министерство, ни NKUP. Цена создается с учетом показаний счетчиков и методики подсчетов, установленной в правилах Кабинета министров под номером 524».

«Smiltenes NKUP» с помощью подсчетов, схем и таблиц доказывает, что цена за кубометр будет законной и в том случае, если со арендатора потребуют за горячую воду хоть 50 евро за кубометр.

Как поясняет председатель правления предприятия Айгарс Вивулиньш, правила Кабмина устанавливают, что учет горячей воды нужно отделить от общего объема потребленной домом теплоэнергии. Чтобы воплотить практику в жизнь, в многоквартирных домах установлены счетчики. Они показывают, сколько теплоэнергии в месяц потрачено на подогрев воды. Отталкиваясь от показаний, подсчитывается цена за единицу, которую включают в индивидуальные счета.

В домах, в которых установлены счетчики тепла, нагрев воды рассчитывается путем перемножения количества потребленного тепла и установленного регулятором тарифа, который в Смилтене составляет 47,97 евро за мегаватт/час. Далее отнимают постоянную плату за циркуляцию воды и по общему показанию индивидуальных счетчиков вычисляют цену одного кубометра, пишет газета.

Если арендатор показания не подал или считал их неправильно, сумма для остальных увеличивается.

Вивулиньш отметил, что сумма за потребленную теплоэнергию для подогрева воды просто честно делится по головам, в свою очередь затраты на отопление снизились.

Местные жители ищут решения, чтобы сократить затраты, к примеру, они устанавливают электрические бойлеры.

Отметим, что директор жилищного департамента Министерства экономики Мартиньш Аудерс, изучив сайт «Smiltenes NKUP», не нашел обоснований или пояснений, почему цена за кубометр горячей воды была увеличена так сильно. «В качестве причины подорожания нельзя указывать правила Кабинета министров. В них содержится лишь метод, как проводить подсчеты, а не конкретная цена за кубометр. Поэтому я не понимаю, чем «Smiltenes NKUP» обосновывает увеличение собираемой с жителей платы», - удивляется Аудерс.