Министры стран Балтии договорились охранять традиции праздников песни

Министр культуры Эстонии Индрек Саар в конце этой недели будет находиться на праздниках песни и танца в Латвии и Литве, и министры культуры трех стран Балтии в воскресенье подпишут в Риге договор об охране традиции праздников песни трех стран и договор об учреждении Балтийского культурного фонда.

Визит Саара начинается в четверг со столицы Литвы Вильнюса, где пройдут мероприятия Праздника танца и концерт Праздника песни. Гала-концерт латвийского Праздника песни пройдет в Риге в воскресенье. Праздники обеих стран посвящены 100-летию государств.

Договор о развитии традиции праздников песни, который подпишут министры культуры трех стран, связан с присутствием в списке культурного наследия ЮНЕСКО. В соответствии с договором будет создана общая межгосударственная комиссия по сотрудничеству, которая будет заниматься осмыслением и развитием праздников, а также укреплением сотрудничества.

«Праздники песни и танца - это своего рода чудо, основанное на желании и собственной инициативе народа. Праздники песни и танца Эстонии, Латвии и Литвы могут быть организованы по-разному, но место в списке культурного наследия ЮНЕСКО у нас общее. Это напоминает нам об уникальности этой традиции для мира. Для того чтобы праздники продолжались, мы нуждаемся в еще большем сотрудничестве и обмене опытом. Праздничный процесс должен получать наилучшую поддержку, сами праздники должны быть очень хорошо организованы. Соглашение включает все это», - сказал эстонский министр в преддверии визита.

Балтийский культурный фонд с годовым бюджетом в 300 000 евро, который будет учрежден после подписания министрами договора, также будет поощрять культурное сотрудничество балтийских стран и интернационализацию культуры Эстонии, Латвии и Литвы посредством общих культурных событий. Фондом страны Балтии будут управлять по очереди, циклами по три года, а первым администратором фонда станет фонд культурного капитала Эстонии.

Старейшие традиции праздников песни и танца принадлежат Эстонии - первый праздник песни прошел в 1869 году в Тарту. Традиция латвийских праздников родилась в 1873 году в Риге, а в Литве первый праздник прошел в 1924 году в Каунасе - в нем приняло участие 86 хоров и около трех тысяч певцов. Сейчас число участников праздников во всех странах достигает десятков тысяч, а посетителей мероприятий - сотни тысяч человек.