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На улице Краста начался ремонт водопровода

Русский TVNET
Фото: Edijs Pālens/LETA

На улице Краста в Риге начат ремонт железобетонного водопровода протяженностью 2135 метров, сообщил агентству ЛЕТА представитель муниципального предприятия «Ригас уденс» Артур Муцениекс.

Водопровод будет ремонтироваться бестраншейным методом. Обновить планируется участок водопровода от улицы Огрес до путепровода Островного моста к ул. Лачплеша. Завершить ремонтные работы предполагается в сентябре.

Как указал представитель «Ригас уденс», реновация водопровода необходима для безопасности и улучшения водоснабжения. Затраты на ремонт составят 1,2 млн евро.

Во время ремонта водопровода введены небольшие ограничения на движение транспорта, но заторов пока не наблюдается.

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