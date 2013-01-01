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Тайны бани Тауреню: возможно, в KNAB была утечка информации

LETA
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Фото: LETA

Почему уголовный процесс о взятке в размере полумиллиона евро против президента Банка Латвии Илмара Римшевича и скандально известного предпринимателя Мариса Мартинсонса был начат только в феврале этого года, если доказательства, как заявила ведущая дело прокурор Виорика Йиргена, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) получило в ходе оперативной разработки еще в 2013 году - такой вопрос поднимает газета Diena.

О том, что в банях Тауреню в окрестностях Бабите регулярно проходят тайные встречи должностных лиц и политиков, в которых участвуют также Римшевич и Мартинсонс, в узкому кругу было известно по крайней мере несколько лет.

По официально не подтвержденной информации, именно там KNAB могло записать разговоры, которые теперь в качестве доказательств фигурируют в громком деле о коррупции.

Частично ответ на риторический вопрос прокурора Йиргены, почему после прослушки разговоров Римшевич и Мартинсонс не были задержаны еще тогда, можно найти

на фотографии 2016 года, где два сотрудника KNAB, занимающиеся оперативными разработками, а именно, Янис Микелсонс и Модрис Бришка, запечатлены на отдыхе в Альпах вместе с приближенной к М. Мартинсонсу бухгалтером Антой Дишерейте,

которая фигурирует в другом уголовном процессе, связанном со скандальным предпринимателем.

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