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Налетай, на рынке появился болотный янтарь - природный источник витамина С

Русский TVNET
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

На Центральном рынке продолжается сезон ягод - к клубнике, малине и чернике присоединилась морошка. Кто не знает, морошка или болотный янтарь, или царская ягода или северный апельсин потому, что витамина С в этой ягоде больше чем в цитрусовом, это ягода, которая нужна всем, кто заботится о своем здоровье.

Желтую, как янтарь ягоду можно найти по 7-8 евро за литр.

Ягода морошка богата витаминами A, группы B, C, E, PP и органическими кислотами (лимонной, салициловой, яблочной), минеральными веществами (кремний, железо, алюминий, фосфор, калий, натрий, магний, кальций), дубильными и пектиновыми, а также содержит α-токоферол, антоцианы, каротиноиды провитамина A, β-каротин, сахар, воду, пищевые волокна, клетчатку.

Хозяюшки, которые в числе первых запаслись этой ценной ягодой, уже закатали морошку в банки на суровую зиму.

Исследования в университете Хельсинки показали, что экстракт из дикой морошки эффективен в предотвращении развития раковых клеток. Опыты, проведенные финнами на мышах, доказали, что морошка может успешно предотвратить образование раковых образований и рост уже существующих.

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