В Риге задержали шеф-редактора Sputnik Латвия

Как сообщает Риановости, вчера, 4 июля, сразу же после прибытия в Ригу из Москвы был задержан шеф-редактор новостного портала Sputnik Латвия Валентин Роженцов.

«Вчера в 22.40 в Риге по прилету из Москвы меня задержали для беседы, как это они назвали. Протоколов не составлялось. Полицию безопасности интересовала моя работа на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого ресурса в Латвии. Всю ночь я был в кабинетах сотрудников Полиции безопасности. Меня отпустили сегодня утром, менее чем через 12 часов. Это не считается формальным задержанием в Латвии», — сказал Роженцов, который является гражданином Латвии.

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До работы на портале Sputnik Латвия Роженцов был известен либеральными взглядами. Читателям портала Русский TVNET Валентин Роженцев известен, как «наивный путешественник» в рамках проекта нашего портала - «TVNET в/на Украине».

В Риге у Роженцова живет семья, к которой он и приехал из Москвы, где сейчас работает.



