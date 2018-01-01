Минфин и Еврокомиссия призывают ускорить освоение средств из фондов ЕС

Министерство финансов и Еврокомиссия (ЕК) предупреждают о рисках в достижении целей 2018 года в сфере энергоэффективности, охраны среды, образования и социальной интеграции, в том числе здравоохранения и призывает ускорить в этих сферах освоение инвестиций из структурных фондов ЕС. Об этом говорится в ежемесячном информационном докладе о статусе освоения этих инвестиций, поданном Минфином в правительство.

Минфин повторно предупреждает о возможности потерять 6% выделенного на приоритетные направления дополнительного финансирования или даже приостановления выплат в случае недостижения целей 2018 года. На эти риски указывает также ЕК.

С учетом прогресса во внедрении проектов в 2017 году отраслевым министерствам предложено перераспределить ресурсы фондов ЕС из сфер, где спрос на финансирование низкий, в более эффективные сферы. В сотрудничестве с отраслевыми министерствами в течение двух месяцев будут подготовлены и затем обсуждены с ЕК планы действий по ускорению освоения фондов ЕС.

Вводятся также новые механизмы для обеспечения плана освоения и дисциплины выплат. 26 июня Кабинет министров утвердил подготовленные Минфином поправки к правилам, предусматривающие более строгую дисциплину в отношении внедрения проектов, софинансируемых из еврофондов.

Все получатели финансирования могут до 31 августа 2018 года пересмотреть сроки реализации проектов и графики подачи запросов выплат.