В Детской больнице открылся Центр спортивной медицины

Переняв часть функций Государственного центра спортивной медицины, Детская клиническая университетская больница 2 июля открыла в Службе функциональной диагностики Центр спортивной медицины, сообщила агентству ЛЕТА представитель больницы Вита Штейна.
Детская больница с 16 июля будет предлагать углубленные профилактические медицинские проверки детям с повышенной физической нагрузкой и детям-спортсменам.
Как рассказала представитель нового Центра спортивной медицины Эверита Скудра, эти услуги будут обеспечены детям с повышенной физической нагрузкой с десятилетнего возраста и детям с восьмилетнего возраста, занимающимся фигурным катанием, спортивными танцами, художественной и спортивной гимнастикой.
Спортсмены смогут сдать в Детской больнице анализы и в течение часа получить их результаты. При необходимости они смогут здесь же пройти дополнительные обследования.
Детская больница переняла функции Госцентра спортивной медицины в соответствии с планом реорганизации Миинздрава. В новом Центре спортивной медицины будут работать 16 сотрудников прежнего Госцентра спортивной медицины.