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В Детской больнице открылся Центр спортивной медицины

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Переняв часть функций Государственного центра спортивной медицины, Детская клиническая университетская больница 2 июля открыла в Службе функциональной диагностики Центр спортивной медицины, сообщила агентству ЛЕТА представитель больницы Вита Штейна.

Детская больница с 16 июля будет предлагать углубленные профилактические медицинские проверки детям с повышенной физической нагрузкой и детям-спортсменам.

Как рассказала представитель нового Центра спортивной медицины Эверита Скудра, эти услуги будут обеспечены детям с повышенной физической нагрузкой с десятилетнего возраста и детям с восьмилетнего возраста, занимающимся фигурным катанием, спортивными танцами, художественной и спортивной гимнастикой.

Спортсмены смогут сдать в Детской больнице анализы и в течение часа получить их результаты. При необходимости они смогут здесь же пройти дополнительные обследования.

Детская больница переняла функции Госцентра спортивной медицины в соответствии с планом реорганизации Миинздрава. В новом Центре спортивной медицины будут работать 16 сотрудников прежнего Госцентра спортивной медицины.

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