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Проверка СГД в торговых местах: В 94% обнаружены нарушения

LETA
Кассовый аппарат | Фото: Ieva Čīka / LETA

Служба государственных доходов (СГД) в июне нынешнего года провела в торговых местах Латвии превентивные проверки, проверив 821 коммерсанта и в 94% случаев были обнаружены нарушения, сообщает СГД.

Проверки проводились с целью выявления реальной ситуации и консультирования торговцев.

Только небольшая часть проверенных торговых мест использовала кассовые аппараты и кассовые системы, отвечающие техническим требованиям, сообщила СГД.

В большинстве или в 754 случаях оборудование не соответствовало новым правилам.

В 44 случаях сотрудники СГД зафиксировали, что продавец не зарегистрировал все покупки. Примерно столько же случаев было связано с тем, что денежная сумма в кассовом аппарате не соответствуют указанным контрольным распечаткам. Было также несколько других нарушений, в том числе девять случаев, когда продавец магазина работал без трудового договора.

СГД предлагает добровольно устранить вскрытые нарушения, а в случае обнаружения повторных нарушений применит установленные законом штрафы, сообщила директор Управления налогового контроля СГД Сандра Карклиня-Админе.

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