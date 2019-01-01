Реформа здравоохранения: без услуг могут остаться до 40 тысяч жителей Латвии

Пока не ясно, какому именно числу жителей с 2019 года не будет полагаться полная оплачиваемая государством корзина услуг здравоохранения, но 30-40 тысяч человек, не являющихся застрахованными государством лицами и легально работающими, по всей вероятности, не смогут позволить себе внести добровольные взносы, и доступ к услугам здравоохранения им будет затруднен.

Ранее прозвучала информация о том, что после введения нового порядка финансирования здравоохранения обязательные взносы государственного страхования здоровья добровольно предстоит внести 100-300 тыс. человек. Их число планировалось уточнить при составлении базы данных застрахованных для получения услуг здравоохранения лиц. Работа над ее созданием еще продолжается.

Как сообщила сегодня журналистам министр здравоохранения Анда Чакша, в зоне риска могут оказаться от 30 до 40 тысяч жителей с маленькими доходами, не зарегистрировавшиеся ни как работники, ни как безработные, то есть получающих зарплаты «в конвертах», причем очень небольшие.

Эти люди из-за бедности вряд ли смогут внести добровольные взносы, чтобы получить государственное страхование здоровья.

Министр заверила, что обязательно будет отслеживать ситуацию, отметив, что это вопрос не только здравоохранения, но и экономического развития и социального обеспечения.

Как сообщалось, со следующего года услуги здравоохранения будут разделены на две корзины - основную и полную.

С 2019 года лицам, которые не платят взносы социального страхования и не вносят добровольные взносы, будет полагаться основная корзина услуг здравоохранения, в которую планируется включить также лечение онкологических заболеваний и диагностику сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого, в основную корзину включены неотложная помощь, в том числе помощь беременным и родовспоможение, государственный скрининг рака и процедуры для пациентов с почечной недостаточностью, услуги семейного врача, диагностические исследования по направлению семейного врача, лечение и компенсируемые лекарства пациентам с психическими заболеваниями, зависимостями, сахарным диабетом и инфекционными заболеваниями (ВИЧ, СПИД, туберкулез и др.).

В полную корзину, полагающуюся застрахованным государством группам жителей, легально работающим и лицам, внесшим добровольные взносы, входят первичное здравоохранение, здравоохранение на дому, лабораторные исследования по направлению врача-специалиста, лечение в дневном стационаре и больнице, медицинская реабилитация, помощь акушерок и врачей-специалистов, все компенсируемые лекарства и медицинские устройства, психотерапевтическая и психологическая помощь, покрытие расходов на лечение в других странах ЕС и Европейской экономической зоны.

С 2019 года по-прежнему за все оплачиваемые государством медицинские услуги необходимо будет вносить пациентские взносы, добавила Чакша.

Корзины услуг здравоохранения еще должно утвердить правительство.