Европарламент не одобрил проект неоднозначного закона об авторском праве

Европейский парламент в четверг отклонил неоднозначный закон о защите авторского права в его нынешней редакции и продолжит обсуждение этого вопроса в сентябре.

Против директивы проголосовали 318 депутатов, за - 278, воздержался 31.

Цель закона заключалась в том, чтобы гарантировать производителям контента в интернете справедливое авторское вознаграждение, но предложение подверглось резкой критике со стороны технологических гигантов США и выступающих за свободу интернета активистов, по мнению которых это существенно ограничило бы свободу слова.

Решение, принятое Европарламентом в четверг, не является окончательным, за ним последуют переговоры об окончательной форме закона со странами-членами. Председательствующая в ЕС Австрия заявила, что хочет завершить работу над законом к концу года.