В пятницу потеплеет до +24 градусов; на большей части Латвии обойдется без дождя

В пятницу в Латвии ожидается частичная облачность, в Видземе и на севере Латгале будет облачно, пройдет небольшой дождь, сообщает агентство ЛЕТА.

Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, днем его порывы достигнут 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +9..+14 градусов. Днем воздух прогреется до +16..+19 градусов на севере Видземе и до +20..+24 градусов в других районах страны.

В Риге в ближайшие сутки увеличится облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют. Порывы западного, северо-западного ветра усилятся до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже +13 градусов, а днем потеплеет до +22 градусов.