Кучинскис примет участие в саммите «16+1»

Премьер-министр Марис Кучинскис 7 июля будет участвовать в саммите глав правительств стран Центральной и Восточной Европы и Китая в формате «16+1» в Софии, сообщили агентству ЛЕТА в Госканцелярии.

Темой саммита будет «Углубление открытого и прагматичного сотрудничества для инклюзивного благосостояния».

В рамках визита в столицу Болгарию у Кучинскиса запланирована двухсторонняя встреча с премьером Китая Ли Кэцяном. Это будет уже третья встреч глав правительств Латвии и Китая. Главным ее акцентом будет экономическое сотрудничество двух стран.

На встрече с премьер-министром Румынии Виорикой Дэнчилэ латвийский премьер намерен обсудить сотрудничество двух стран и ситуацию в Европе.