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«Веселая компания» под Сигулдой: внимание, медведи!

Русский TVNET/NRA
Фото: Facebook

На гравийной дороге в Аллажи, что под Сигулдой, замечены медведи. Три особи! Об этом сообщает один из пользователей соцсети.

«Будем бдительны! В Аллажи одну из лесных дорог медвежата выбрали своей игровой площадкой!», - подписала фото автор.

Напомним, что подобную встречу в лесу едва ли можно назвать «ми-ми-мишной»: вполне возможно, что где-то поблизости находится мать этих медвежат, которая может броситься на защиту своих отпрысков.

Накануне грибного сезона будьте внимательны. Как отмечают специалисты, больше всего шансов встретить косолапых - на востоке страны. Еще одно из излюбленных мест - Лимбажи.

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