СГД: латвийская таможня за год конфисковывает в среднем около полутонны наркотиков

Служба госдоходов (СГД) в последние годы конфисковывает в среднем около полутонны наркотических веществ, сообщила в четверг на пресс-конференции, посвященной 50-летию Таможенного союза ЕС, и.о. заместителя гендиректора СГД и директора таможенного управления Ингрида Гулбе-Отаньке.

В последнее время наблюдается тенденция к заказу наркотических веществ в интернете и доставке по почте. Посылки с наркотическими веществами на почте задерживаются каждый день.

«Изначально главной функцией таможни было взимание налогов, но 14 лет назад Латвия присоединилась к ЕС и Таможенному союзу ЕС, и теперь главная функция таможни - изымать опасные, запрещенные и поддельные товары», - пояснила она.

В прошлом году латвийская таможня 185 раз задерживала опасные товары - игрушки, электротовары, медицинские и другие товары. В этом году был задержан груз 43 тыс. опасных для здоровья игрушек.

Растет и количество задержанных таможней контрабандных акцизных товаров. В 2017 году было задержано 74 млн сигарет, а за пять месяцев 2018 года - уже 50 млн. В прошлом году таможня задержала 920 тыс. евро незадекларированных наличных денег.

И. о. гендиректора СГД Даце Пелека сообщила, что за год таможенники стран ЕС задержали в общей сложности 4,6 млрд контрабандных сигарет, 300 тонн наркотических веществ, 41 млн поддельных товаров.

50-летний юбилей Таможенного союза ЕС в этом году отмечают все таможенные службы стран ЕС.