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Вы «за» или «против»? ЕК проводит опрос о возможном отказе от перехода на летнее и зимнее время

LETA
Иллюстративное фото | Фото: depositphotos.com

Еврокомиссия по просьбе Европарламента начала опрос с целью выяснить мнение европейцев о возможном отказе от перехода на летнее и зимнее время.

Опрос будет проводиться до 16 августа.

Респондентам предстоит ответить на вопрос, хотят ли они сохранить перевод времени, и если нет, то какое время предпочли бы оставить - летнее или зимнее.

Инициативы граждан ряда европейских стран свидетельствуют о том, что большая часть общества обеспокоена переходом на летнее время и возвращением на зимнее, который осуществляется соответственно в последнее воскресенье марта и октября.

Активнее всего за отказ от перехода на летнее время выступают Литва, Финляндия и Польша.

В ЕС переход на летнее время установлен директивой Европарламента и Евросовета.

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