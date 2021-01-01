Керис: планируется до 2021 года ежегодно повышать зарплаты медикам на 20%

Планируется до 2021 года ежегодно повышать зарплаты медикам на 20%, сообщил сегодня после заседания рабочей группы, готовящей предложения по дальнейшему увеличению зарплат медиков, председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.

Рабочая группа считает приемлемым предложение Минздрава ежегодно до 2021 года повышать зарплаты медикам на 20%.

Достигнута также договоренность о ряде различных мер нематериального характера для мотивации медиков. Они делятся на две большие группы: меры, предпринимаемые на уровне правительства (налоговые льготы на питание работников в лечебных учреждениях и услуги здравоохранения работникам этих учреждений), и меры, к реализации которых приглашаются самоуправления (поддержка в обеспечении жильем и местами в детсадах).

Создан довольно продуманный пакет предложений, но есть опасения, что его финансовое покрытие окажется недостаточным, добавил Керис.

Заключительный доклад о предложениях рабочей группы будет готов 27 июля.