В пятницу ожидается частичная облачность, местами дожди

В пятницу в Латвии ожидается частичная облачность, в Видземе и северной части Латгале - более плотная облачность и небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Умеренный западный, северо-западный ветер днем в порывах усилится до 8-13 м/сек.

Температура воздуха ночью - от +9 до +14 градусов, максимальная температура днем - от +16..+19 в северной Видземе и местами на морском побережье до +20..+24 градусов на остальной территории страны.

В Риге в ближайшие сутки облачность увеличится, но осадков не ожидается. Днем скорость западного, северо-западного ветра в порывах будет достигать 11 м/сек. Температура воздуха ночью - не ниже +13 градусов, днем воздух прогреется до +22 градусов.