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Сегодня ожидается ветреная погода, в Земгале воздух прогреется до +24 градусов

LETA
Фото: Valery Matytsin/TASS/Scanpix

В пятницу в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди, а скорость западного, северо-западного ветра порывами составит 9-14 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха на севере Видземе и в прибрежных районах составит +17..+19 градусов, в других местах Латвии - до +20..+24 градусов. Самый теплый день сегодня будет в Земгале.

В Риге также ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до +22 градусов, а западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 13 метров в секунду.

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