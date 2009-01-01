В настоящее время очереди на места в муниципальных детских садах Риги ждут около 1000 детей, сообщили агентству ЛЕТА в столичной думе.

В Риге имеется 150 детских садов, в том числе 71 - с латышским языком обучения, 41 - двуязычный, 38 - с русским языком обучения.

В период с 2009 по 2017 год в Риге дополнительно открыты 153 группы с латышским языком обучения и 39 - с русским языком обучения.

Как сообщает департамент по вопросам образования, культуры и спорта Рижской думы, есть районы столицы, например, Иманта, Болдерая, Вецмилгравис, Пурвциемс, где возможности освоения дошкольных программ полностью обеспечены и в некоторых дошкольных учреждениях имеются свободные места.

В то же время есть районы, например, Скансте, Тейка, Золитуде, Торнякалнс, Зиепниеккалнс и центр города, где по-прежнему спрос на места в детских садах превышает предложение. Почти 80% очереди составляют семьи с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Чтобы решить эту проблему, столичные власти предлагают услуги нянь, и в настоящее время родители 1200 детей такой возможностью пользуются. Софинансирование за использование услуг нянь составляет 129 евро в месяц. Кроме того, обеспечивается софинансирование для посещения частных детских садов. По данным департамента, если в 2014 году с самоуправлением сотрудничали 114 частных садов, то в настоящее время - уже 140. Софинансирование самоуправления за посещение частных садов составляет от 174 до 231 евро в месяц за ребенка.

По прогнозам департамента, до 2021 года очередь в муниципальные детские сады может сократиться до 600 детей.