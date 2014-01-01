На хлеб с маслом: некоторые врачи работают в 14 местах

Если медикам государственных и муниципальных учреждений запретят работать в нескольких рабочих местах, это приведет к тому, что врачи и медсестры покинут эти учреждения, чтобы работать в частной медицине. Об этом заявили руководители ряда муниципальных медицинских учреждений, комментируя доклад рабочей группы под руководством министра здравоохранения Анды Чакши об обеспечении оплачиваемых государством услуг здравоохранения в государственных, муниципальных и частных лечебных учреждениях, сообщает LA.

В документе указано, что специалисты, которые оказывают оплачиваемые государством медицинские услуги, должны будут выбрать одно рабочее место, по возможности работая на одну полную ставку (40 часов в неделю), чтобы максимально обеспечить доступность амбулаторных и стационарных услуг в одном лечебном учреждении.