Погода на выходные: тепло и без дождей

В ближайшие три дня в Латвии ожидается теплая погода с небольшой облачностью, прогнозируют синоптики.

На востоке страны в субботу, воскресенье и понедельник возможен дождь, местами грозовые ливни, на остальной территории Латвии - кратковременные осадки.

Максимальная температура воздуха составит +20..+25 градусов, немного прохладнее будет на побережье и местами на востоке страны. Ночная температура составит +9..+15 градусов.

В Риге в предстоящие выходные ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет +13..+15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +20..+22 градусов.

По прогнозам «Global Forecast System», на следующей неделе в Латвии ожидается более жаркая погода с грозовыми ливнями. Немного прохладнее будет в Риге и в других регионах на морском побережье.