Шадурскис: Создание российских школ в Латвии - это лишь фантазии посла Лукьянова

Создание российских школ в Латвии - это лишь фантазии посла России в Латвии Евгения Лукьянова, и под ними нет никакого правового основания, высказался министр образования Латвии Карлис Шадурскис, реагируя на идею создавать школы при Российском посольстве и консульствах.

Лукьянов, критикуя языковую реформу в сфере образования, признал, что Россия обдумывает шаги в контексте усиления латышского языка в школах нацменьшинств.

Одна из идей - это создание российских школ в Латвии при посольстве и консульствах РФ. Лукьянов считает, что это позволило бы быть свободными «от местной методологии и все бы решало российское министерство образования».

Шадурскис ответил, что усиление латышского языка в системе образования - внутренний вопрос государства. «А создание российских школ в Латвии лишь фантазия Лукьянова и у нее нет никакого правового основания», - подчеркнул министр.

Министерство образования и науки (МОН) пояснило, что в Латвии невозможно основать школу, если образовательная программа не соответствует целому ряду правил Кабинета министров.

Образовательные программы международных школ адаптированы под требования в отношении освоения латышского языка итд. Также невозможно основать частное учебное заведение, если его программы не соответствуют вышеупомянутому.

При основании образовательного заведения необходима лицензия по программе, а также документ об аккредитации, который подтверждает соответствие определенному закону, отметили в МОН, добавив, что в Латвии невозможно учреждать школы при посольствах. Например, все школы нацменьшинств обычно учреждают самоуправления и эти школы соответствуют всем правилам.