Госполиция о Празднике песни и танца: все спокойно и организованно

Праздник песни и танца с точки зрения общественного порядка проходит спокойно и организованно, что свидетельствует о дисциплинированности участников и посетителей мероприятий и эффективном сотрудничестве оперативных служб, сказала агентству ЛЕТА представитель Госполиции Сигита Пилдава.

С учетом численности посетителей и участников мероприятий происшествий очень мало. Пилдава сообщила, что имели место несколько инцидентов, связанных с кражей вещей. Так, во время генеральной репетиции представления «Земля Мары» на стадионе «Даугава» у одного человека был украден мобильный телефон, а еще один телефон украли у ребенке, который ехал в общественном транспорте.

Представитель Госполиции отметила хорошую организацию движения общественного транспорта «Ригас сатиксме». После генеральной репетиции представления «Земля Мары» в четверг, которую посетило около 10 000 зрителей, все люди разошлись примерно в течение получаса благодаря тому, что был организован практически непрерывный поток общественного транспорта.

Праздник песни и танца проходит в Риге с 30 июня по 8 июля, в его мероприятиях участвуют более 42 000 человек, а число посетителей, по прогнозам, составит 500 тысяч человек.