Поиск кадров на Rīgas piena kombināts: «Мы не приглашали иностранцев, а поехали в тур по Латгалии»

Любое предприятие, даже крупное, может обойтись латвийскими ресурсами рынка труда, если приложит для этого определенные усилия, - считает руководитель отдела персонала Rīgas piena kombināts Эвита Осите. На конференции «Занятость в Латвии: вчера, сегодня, завтра» она рассказала, как предприятие решает проблему кадров, которых, как известно, в Латвии в последнее время остро не хватает.

Эвита Осите рассказывает, что на предприятии работают самые разные люди. Есть те, которые разрабатывают самые сложные технологические решения, а есть и такие, кто не умеет читать и писать. «Это был первый случай в моей практике: мы взяли работать человека, который не умеет ни читать, ни писать, но при этом он прекрасно выполняет свою работу», - рассказывает она и добавляет, что позиция предприятия сегодня - не брать на работу иностранных работников, а использовать местные резервы рынка труда.

«Мы не против иностранных работников, и допускаем, что будем брать их на работу, когда возникнет острая необходимость, - рассказывает она. - Когда мы изучили все предложения рабочей силы от Государственной службы занятости, то поняли: большой потенциал в этом плане есть в Латгалии».

Четыре года назад Rīgas piena kombināts срочно нужно было взять на работу 100 человек. Тогда представители компании сели в машину и поехали в 3-дневнй тур по Латгалии. «Конечно, мы не могли просто так ходить по улицам и кричать: идите все к нам, мы классные, у нас есть мороженое! Мы сотрудничали с местной службой Государственного агентства занятости, которая подобрала нам претендентов. А мы уже встречались с ищущими работу, говорили с ними и предлагали поехать к нам на работу, - рассказывает Эвита. - Мы понимали, что нам нужно много чего предложить им, чтобы они оставили свою родной дом и поехали в Ригу. В итоге из 150 заявок от тех, кто изначально хотел у нас работать, стали работать примерно 20%. Мы оплатили им проживание, расходы на поездку до Риги. Но спустя 3-4 года мы чувствуем, что

ситуация изменилась и латгальцы стали более вялые - больше не хотят ехать в Ригу работать.

Однако все равно потенциал Латгалии не исчерпан, и прежде чем брать на работу иностранцев, стоит все же начать с Латвии, с ее отдаленных уголков».

С квалифицированной рабочей силой дела обстоят немного по другому. По словам Осите, если не делать ничего, то это станет проблемой для любого предприятия. "В этом плане мы смотрим на международный рынок труда, - говорит она. - Сейчас на предприятии работают специалисты из России, Дании и других стран. Однако сама процедура привлечения иностранных специалистов настолько длинна и сложна, что приходится тратить на это много ресурсов. Поэтому предприятие научилось работать с такими специалистами удаленно. Причем удаленно мы все чаще работаем и с местными работниками, которые не задействованы в производстве товаров на комбинате.

Как рассказала Эвита Осите, поскольку Rīgas piena kombināts - предприятие с историей и традициями, то на нем помимо молодого поколения работает так называемое «историческое поколение». И самый главный вызов сегодня - правильно совместить условия труда для поколения «меллениумов», которым не всегда нравится четкий график работы с 8 до 17 часов, и взрослым поколением, привыкшим к старым традициям.

«Мы три года работаем с молодым поколением, которое только окончило вуз, - рассказывает специалист. - У них совершенно другое отношение к работе.

Им сложно работать на какой-то монотонной работе, они хотят движения и развития, но при этом редко кто из них в самом начале работы может ответить на вопрос: «Что ты хочешь делать дальше?«. Тогда мы поступаем так. Даем им один участок работы, потом другой и третий. И так дальше до конца, пока молодо человек за 1,5-2 года не пройдет все цепочки рабочего процесса. Потом опять задаем тот же самый вопрос, и, как правило, ответ человек может дать всегда».