Минздрав «перелопатил» организацию нашего здравоохранения: грядут изменения

Министерство здравоохранения планирует внести ряд существенных изменений в порядок организации здравоохранения, например, наделить помощника врача правом выписывать направления на оплачиваемые государством медицинские услуги, свидетельствует переданный на общественное обсуждение проект правил о порядке организации и оплаты услуг здравоохранения.

Эти правила должны с 1 сентября заменить действующие до 31 августа 2018 года правила, регулирующие порядок организации и финансирования здравоохранения.

В проекте новых правил в основном сохранены правовые нормы, установленные прежними правилами, но есть и ряд значительных изменений.

Самые существенные изменения связаны с тем, что лечебное учреждение и государство смогут договариваться по многим вопросам, заключив договор с Национальной службой здравоохранения (НСЗ) об оказании оплачиваемых государством услуг здравоохранения.

В проект правил внесены концептуальные изменения - планируется установить общие принципы для расчета тарифов и условий оплаты и публиковать информацию о тарифах на сайте НСЗ.

В проект включена норма, определяющая понятие полной практики семейного врача - ее составляют 1800 зарегистрированных пациентов, если в практике семейного врача не зарегистрированы дети, и 800 пациентов, если зарегистрированы только дети. Если же в практике семейного врача зарегистрированы и дети, и взрослые, пропорцию их числа установит НСЗ.

Внесен в проект правил и ряд изменений, связанных с вторичным здравоохранением. Так, планируется

установить общий порядок образования очередей претендентов на получение централизованных услуг или регистр очередей.

Лечебные учреждения вторичного здравоохранения, оказывающие услуги стационара, смогут заключать договоры о сотрудничестве с другими лечебными учреждениями о доставке пациентов для получения определенных услуг здравоохранения, договорившись при этом о порядке взаимных расчетов и по другим вопросам.

К подготовленному Минздравом проекту правил прилагаются 15 приложений - на 22 меньше чем к действующим правилам.

Как сообщалось, принятый в конце 2017 года закон о финансировании здравоохранения предусматривает введение обязательного страхования здоровья , в том числе привязки получения услуг к уплате налогов. Те, кто не платит взносы соцстрахования, больше не смогут бесплатно получать полный ассортимент оплачиваемых государством медицинских услуг.

Со следующего года услуги здравоохранения будут разделены на две корзины - основную и полную.

В основную корзину включены неотложная помощь, в том числе помощь беременным и родовспоможение, государственный скрининг рака и процедуры для пациентов с почечной недостаточностью, услуги семейного врача, диагностические исследования по направлению семейного врача, лечение и компенсируемые лекарства пациентам с психическими заболеваниями, зависимостями, сахарным диабетом и инфекционными заболеваниями (ВИЧ, СПИД, туберкулез и др.).

В полную корзину, полагающуюся застрахованным государством группам жителей, легально работающим и лицам, внесшим добровольные взносы, входят первичное здравоохранение, здравоохранение на дому, лабораторные исследования по направлению врача-специалиста, лечение в дневном стационаре и больнице, медицинская реабилитация, помощь акушерок и врачей-специалистов, все компенсируемые лекарства и медицинские устройства, психотерапевтическая и психологическая помощь, покрытие расходов на лечение в других странах ЕС и Европейской экономической зоны.