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С 9 июля будет ограничено движение по путепроводу на улице Деглава

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

С понедельника, 9 июля, будет ограничено движение транспортных средств по путепроводу на ул. Аугуста Деглава, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Автоводителям следует учитывать, что движение в обоих направлениях будет разрешено только по одной полосе, а пешеходам и велосипедистам - что движение по тротуарам путепровода будет закрыто.

В ходе реконструкции будут отремонтированы опорные конструкции и деформационные швы, заменены барьеры безопасности и перила тротуаров, освещение, обновлено покрытие проезжей части.

Изменится и конструкция тротуаров - пешеходная и велодорожка будут проложены вдоль левого края проезжей части (в направлении от центра города).

Путепровод на ул. Аугуста Деглава за 4,27 млн евро перестроит литовское предприятие AО «Kauno tiltai».

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