Они видели многое: как выглядят автовокзалы латвийских городов

Первое, что мы видим, прибыв в любой город на автобусе, - автовокзал. Именно там кипит жизнь, именно там случаются самые тёплые и трогательные встречи, именно вокзалы являются безмолвными свидетелями слёз прощания и грусти расставаний. Словом - они видели многое! Русский TVNET решил «погулять» по разным латвийским городам с помощью Google maps, и показать вам, как там выглядят автовокзалы, являющиеся их неофициальной визитной карточкой. Так, например, автовокзал в Екабпилсе, на наш взгляд, претендует на звание самого современного в Латвии, центральная автобусная станция Даугавпилса похожа на торговый комплекс, а автовокзал Цесиса больше напоминает замок с туристической открытки. Почему? Смотрите в нашей подборке!