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Они видели многое: как выглядят автовокзалы латвийских городов

Русский TVNET
Автовокзал в Даугавпилсе | Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Первое, что мы видим, прибыв в любой город на автобусе, - автовокзал. Именно там кипит жизнь, именно там случаются самые тёплые и трогательные встречи, именно вокзалы являются безмолвными свидетелями слёз прощания и грусти расставаний. Словом - они видели многое! Русский TVNET решил «погулять» по разным латвийским городам с помощью Google maps, и показать вам, как там выглядят автовокзалы, являющиеся их неофициальной визитной карточкой. Так, например, автовокзал в Екабпилсе, на наш взгляд, претендует на звание самого современного в Латвии, центральная автобусная станция Даугавпилса похожа на торговый комплекс, а автовокзал Цесиса больше напоминает замок с туристической открытки. Почему? Смотрите в нашей подборке!

1

Даугавпилс
2

Лиепая
3

Елгава
4

Рига
5

Вентспилс
6

Резекне
7

Огре
8

Валмиера
9

Екабпилс
10

Тукумс
11

Цесис
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