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На Лиепайском пляже редкое природное явление - «песчаное море»

TVNET
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Фото: Inga Siliņa/Facebook

«Разве у вас в Лиепае пляж не ровный?» - удивляются в эти дни туристы города. На Лиепйском пляже можно наблюдать редкое и красивое природное явление - «песчаное море». Ветер создал замысловатые 10-метровые песчаные волны, которые удивили даже самих лиепайчан, которые говорят, что давно такого не видели.

«Художества» ветра запечатлели многие жители города, в том числе и фотограф Эдгар Похевич. Он говорит, что столь выраженных волн ветер давно не надувал. В этом году такое произошло впервые. Больше всего счастливы дети, потому что они могут присесть на песчаную волну словно на стул. Высота природных насыпей местами доходит до 40 см.

В свою очередь лиепайчанка Инга говорит, что даже пожилые горожане такого не помнят.

В отделе городской среды местной думы пояснили, что «песчаные волны» появились из-за северного ветра, который дует в последние дни. Визуально так эффективно ветер играет с песком редко, однако это не является чем-то уникальным в природе.

Это не первые удивительные кадры с побережья Латвии. На днях Русский TVNET уже сообщал о красотах на Колке и в Юрмале.

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