К нам едут берлинские мишки: В центре Риги ограничат движение

Посольство Германии привезет в Ригу берлинских мишек (символ города, запечатленный в скульптурах). Поприветствовать 149 мишек United Buddy Bears можно будет на Домкой площади с 12 июля по 22 августа. Это будет их первый визит в Балтию, что является немецким подарком жителям Латвии по случаю столетия госудрства. Посещение выставки бесплатное.

В связи с организацией выставки с 20:00 часов 9 июля до 12:00 часов 12 июля запретят остановку и стоянку транспортных средств на Домской площади, площади Гердера и Бискапа гате, а также на правой стороне набережной 11 Ноября на участке от ул. Калькю до Бискапа гате.

Организаторы мероприятия должны установить дорожные знаки.

Каждая из 149 национальных фигур медведей была расписана кем-то из известных художников из разных стран.

Фигуру медведя-латыша разукрасил Каспар Зариньш. Его основным посланием является чувство счастья и оптимизма. Кроме того, посетители будут в восторге от пяти медведей, специально созданных для этой выставки и предназначенного для этой выставки «Рижского медведя», который останется в родной Риге после выставки. Эскизы Рижского медведя создали дети. Более детально познакомиться с Рижским медведем можно будет на церемонии открытия 12 июля.

Специальная миссия United Buddy Bears – помочь нуждающимся детям.

Поэтому United Buddy Bears вместе с Детским больничным фондом будут собирать пожертвования маленьким пациентам, которые не могут получить государственное финансирование на лечение.