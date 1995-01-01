Суд отклонил иск «Eko osta» о признании неплатежеспособности «Skonto buve»

В распространенном сегодня заявлении для СМИ «Skonto buve» сообщает, что планирует в начале следующей недели обратиться в правоохранительные органы с заявлением о необоснованной подаче искового заявления о процессе неплатежеспособности «Skonto buve» с просьбой привлечь к уголовной ответственности обоих виновных - отца и сына Андреев Лашковых.

Иск «Eko osta» был подан в связи с работами по проектированию и санации Инчукалнских гудронных прудов. «Skonto buve» утверждает, что «Eko osta» вопреки условиям договора выписала необоснованные счета за не согласованные с заказчиком работы.

«Skonto buve» категорически отрицает наличие каких-либо долговых обязательств перед «Eko osta», у которых истек срок выполнения.

«Eko osta» пытается с помощью процесса неплатежеспособности решить свои проблемы, считает «Skonto buve».

Как сообщалось, в Земгальский окружной суд в Елгаве было подано исковое заявление о признании неплатежеспособности строительной компании ООО «Skonto buve».

Заявление в суд подало предприятие по утилизации отходов ООО «Eko osta».

По данным «Firmas.lv», предприятие «Skonto buve» зарегистрировано в 1995 году, его основной капитал составляет 4 270 393 евро. 95% капитала принадлежат ООО «Skonto Construction» (ранее «Grif 1»), которым опосредованно владеет Гунтис Равис, 5% - ООО «M investiciju fonds».

Оборот компании в финансовом году, который длился с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2016 года, составил 31,149 млн евро, что в 3,9 раза меньше, чем в предыдущем финансовом году. Прибыль «Skonto buve» уменьшилась в 4,1 раза до 1,479 млн евро. Результаты прошлого финансового года пока не обнародованы.

Предприятие «Eko osta» зарегистрировано в 1999 году, его основной капитал составляет 2 161 737 евро. Крупнейшим участником предприятия является Андрей Лашков (95%). В 2016 году «Eko osta» работало с оборотом в размере 4,185 млн евро, что на 5,9% меньше 2015 года, а прибыль компании уменьшилась в 2,1 раза до 173 568 евро. Результаты деятельности за прошлый год пока не обнародованы.