8 и 9 июля – изменения в движении общественного транспорта

Rīgas satiksme напоминает, что 9 июля – официальный выходной день в Латвии, поэтому будут внесены изменения в график курсирования общественного транспорта, работу автостоянок и центров обслуживания клиентов.

Общественный транспорт

Общественный транспорт Риги (трамвай, троллейбус, автобус) 9 июля будет курсировать по расписанию выходного дня. Пассажиры, которые приобрели билеты на рабочие дни, должны помнить, что 9 июля они действовать не будут. Минибусы и экспрессбусы также будут курсировать по расписанию воскресенья и выходных дней.

Автостоянки

Платные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, 8 июля, в день завершения Вселатвийского Праздника песни и танца можно использовать бесплатно, кроме подземной, у Дома Конгрессов, на ул. Кр. Валдемара, 5, где оплату следует производить согласно тарифам.

В понедельник, 9 июля, автостоянки в Старой Риге (зона R) и в Вецаки (зона V) – будут платными. Зоны A, B, C и D в этот день можно использовать бесплатно. За использование подземной стоянки у дома Конгрессов следует платить согласно тарифам.

Центры обслуживания клиентов

В праздничный день, 8июля, центры обслуживания клиентов будут закрыты. В понедельник, 9 июля, с 10:00 до 16:00 будет работать центр обслуживания клиентов на ул. Спикеру, 1.