В субботу потеплеет до +25 градусов

Суббота на большей части территории Латвии будет самым теплым днем с июня - температура воздуха во второй половине дня повысится до +21..+25 градусов, прогнозируют синоптики.

Из-за умеренного северо-западного ветра, скорость которого в порывах будет достигать 8-13 м/сек., на морском побережье будет прохладнее. На Видземском и западном Курземском побережье воздух прогреется до +17..+19 градусов.

Ночью в восточной части Латвии возможны кратковременные дожди, в Курземе местами - туман. Минимальная температура воздуха - от +10 до +15 градусов.

Днем ожидается небольшая переменная облачность, на востоке страны - кратковременный дождь и грозовые ливни.

В Риге - переменная облачность, без осадков. Умеренный северо-западный ветер, в порывах его скорость будет достигать 12 м/сек. Температура воздуха ночью понизится до +14 градусов, максимальная температура воздуха днем +22 градуса в центре и +19 градусов на севере столицы.