В Неретском крае из-за АЧС ликвидировано 27 свиней

Из-за обнаруженной в приусадебном хозяйстве Маззалвской волости Неретского края африканской чумы свиней (АЧС) ликвидировано 27 свиней, включая 12 молочных поросят, сообщили агентству ЛETA в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).
ПВС начала в хозяйстве эпидемиологическое расследование. Вокруг затронутого АЧС хозяйства установлен карантин - охранная зона в радиусе 3 км и надзорная зона в радиусе 10 км.
ПВС вновь напоминает о необходимости соблюдения мер биобезопасности во избежание заболевания свиней АЧС.
Зарегистрированный нынешним летом в Неретском крае случай - уже четвертая в этом году вспышка АЧС у домашних свиней.
Третья в этом году вспышка АЧС в приусадебном хозяйстве была зарегистрирована в одном из хозяйств в Валгундской волости Елгавского края. Ранее в этом году АЧС была выявлена также 12 июня на одной из ферм в Яунсвирлаукской волости Елгавского края, а 18 июня - в Курсишской волости Салдусского края.