В Неретском крае из-за АЧС ликвидировано 27 свиней

ПВС начала в хозяйстве эпидемиологическое расследование. Вокруг затронутого АЧС хозяйства установлен карантин - охранная зона в радиусе 3 км и надзорная зона в радиусе 10 км.

ПВС вновь напоминает о необходимости соблюдения мер биобезопасности во избежание заболевания свиней АЧС.

Зарегистрированный нынешним летом в Неретском крае случай - уже четвертая в этом году вспышка АЧС у домашних свиней.

Третья в этом году вспышка АЧС в приусадебном хозяйстве была зарегистрирована в одном из хозяйств в Валгундской волости Елгавского края. Ранее в этом году АЧС была выявлена также 12 июня на одной из ферм в Яунсвирлаукской волости Елгавского края, а 18 июня - в Курсишской волости Салдусского края.