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В Неретском крае из-за АЧС ликвидировано 27 свиней

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Из-за обнаруженной в приусадебном хозяйстве Маззалвской волости Неретского края африканской чумы свиней (АЧС) ликвидировано 27 свиней, включая 12 молочных поросят, сообщили агентству ЛETA в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

ПВС начала в хозяйстве эпидемиологическое расследование. Вокруг затронутого АЧС хозяйства установлен карантин - охранная зона в радиусе 3 км и надзорная зона в радиусе 10 км.

ПВС вновь напоминает о необходимости соблюдения мер биобезопасности во избежание заболевания свиней АЧС.

Зарегистрированный нынешним летом в Неретском крае случай - уже четвертая в этом году вспышка АЧС у домашних свиней.

Третья в этом году вспышка АЧС в приусадебном хозяйстве была зарегистрирована в одном из хозяйств в Валгундской волости Елгавского края. Ранее в этом году АЧС была выявлена также 12 июня на одной из ферм в Яунсвирлаукской волости Елгавского края, а 18 июня - в Курсишской волости Салдусского края.

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