«Машину жалко!»: Что делать, если у вас во дворе упало дерево

В социальный сетях нередко появляются фотографии упавших деревьев, особенно после непогоды и сильного ветра. 30 июня очередной случай произошел во дворе многокватирного дома в Межапарке - очевидец сообщила, что шквальный ветер повалил дерево, к счастью, никто не пострадал, за исключением машин.

В прошлом году Рижская дума подготовила заметку «Если упало дерево. Что делать?». Недавно мэр Риги Нил Ушаков снова ее актуализировал, поделившись ссылкой в своем профиле на Facebook.

Как следует из материала самоуправления, правильные действия зависят от ситуации.

- Если дело происходит в сильную бурю, а обломанные ветки и стволы деревьев угрожают жизни и безопасности людей, стоит незамедлительно сообщать по телефону спасательных служб 112.

- В случае, когда дерево падает на территорию частной собственности, в обязательном порядке необходимо провести фотофиксацию сломавшегося растения. Фотографию вместе с заявлением следует отправить в Рижскую Стройуправу, чтобы получить разрешение на сруб дерева.

- Если дерево или крупная ветка упали во дворе многоквартирного дома, вблизи общественного здания или во дворе конкретной территории, также нужно с заявлением обратиться в Стройуправу, поскольку многоквартирные дома также являются частной собственностью.

Отмечается, что можно обратиться и к фирме, которая занимается управлением и обслуживанием дома, например, в Rīgas namu pārvaldnieks, которая уже свяжется со Стройуправой и проведет необходимые действия.

Помимо этого, коммунальные службы призывают сообщать о поваленных деревьях, столбах и дорожных знаках, а также об оборванных проводах в Департамент сообщения по телефону 8000 3600.

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Стоит отметить, что в случае с недавним происшествием в Межапарке - жители обратились в Пожарно - спасательную службу. Очевидец отметила, что «пожарные примчались быстро и порядок навели за минуты».

В комментариях высказались, что видно это тополь: «Они долго не живут. Портятся изнутри стволов. И легко валятся от сильного ветра». Также прозвучало, что в таких ситуациях очень важен страховой полис КАСКО.