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До июня выписано более 5 миллионов электронных рецептов

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

До 1 июня этого года в системе электронного здравоохранения (СЭЗ) выписано 5,210 млн рецептов, что на миллион больше, чем месяц назад, сообщили в Национальной службе здравоохранения.

В аптеках отоварено 4,243 млн электронных рецептов.

Также в СЭЗ по данным на 1 июня было открыто 565 589 листов нетрудоспособности, закрыто - 506 669. Это примерно на 50 тыс. листов больше, чем месяц назад.

Сейчас происходит ввод в систему и других данных, например, визуальной диагностики. До июня в СЭЗ было введено 229,525 тыс. исследований и 294,116 тыс. заключений.

Менее активно используется возможность зарегистрироваться у семейного врача - до июня получена только 491 заявка, утверждено 78 из них, 55 отклонены, 122 отменены.

В системе выдано 22 298 европейских карт страхования здоровья.

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