Путешествие Виляка - Балви. Святой отец, который сказал «Ва-у!»

От города Виляки до российской границы всего 6 км, а до Риги - целых 246!.. Мало кто из туристов-рижан добирается до этой удаленной окраины страны. А зря!.. Ведь к острову крестоносцев и тамплиеров здесь можно совершить вплавь, на современных плавсредствах типа SUB. А переступив порог церкви Пресвятого Сердца Иисуса впору рот открыть от изумления: мол, как же мы этой жемчужины сакральной архитектуры не знали прежде?!..