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Путешествие Виляка - Балви. Святой отец, который сказал «Ва-у!»

Татьяна Одыня/ Русский TVNET
Священник Вилякской римско-католической церкви Пресвятого Сердца Иисуса знает, как заинтересовать туристов | Фото: Татьяна Одыня/личный архив

От города Виляки до российской границы всего 6 км, а до Риги - целых 246!.. Мало кто из туристов-рижан добирается до этой удаленной окраины страны. А зря!.. Ведь к острову крестоносцев и тамплиеров здесь можно совершить вплавь, на современных плавсредствах типа SUB. А переступив порог церкви Пресвятого Сердца Иисуса впору рот открыть от изумления: мол, как же мы этой жемчужины сакральной архитектуры не знали прежде?!..

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